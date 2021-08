JO : deux titres olympiques, cinq médailles… Retour sur un samedi historique pour le sport français

La délégation française a remporté cinq nouvelles médailles ce samedi lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Les équipes masculines de volley-ball et de handball ont remporté l’or, alors que le basket français ramène une médaille d’argent et une médaille de bronze. L’équipe de France de cyclisme sur piste ramène également une nouvelle médaille.



Les sports collectifs français auront donc majoritairement brillé à l’occasion de ces JO. Tout avait commencé avec le basket, la bande à Rudy Gobert a ouvert le bal cette nuit avec une magnifique médaille d’argent après un tournoi exceptionnel. Les joueurs de Vincent Collet ont tenu tête aux Américains en finale et se sont inclinés de très peu (87-82). Quelques heures plus tard, ce sont les féminines qui ont marché sur la Serbie (91-76) pour s’offrir une belle médaille de bronze. Dans la foulée, le clan tricolore s’offrait une 30e médaille, après la 3e place de la paire Benjamin Thomas-Donovan Grondin lors de l’épreuve du madison en cyclisme sur piste.



Le bouquet final est arrivé dans l’après-midi. Dans deux finales particulièrement disputées, les équipes de France du handball et du volley-ball ont décroché l’or à quelques minutes d’intervalle. Les handballeurs tricolores se sont d’abord offerts leur troisième titre olympique face à leur meilleur ennemi, le Danemark (25-23). Et pour leur première participation en phase finale des Jeux Olympiques, les volleyeurs ont battu la Russie (3 sets à 2) dans une finale pleine de suspense.



La France reste toutefois 10e au classement des médailles à la veille de la dernière journée de ces JO :

– 9 médailles d’or

– 12 médailles d’argent

– 11 médailles de bronze