JO : Les Lyonnais Jules Bouyer et Alexis Jandard se classent 5èmes en plongeon synchronisé

Les deux Lyonnais, Jules Bouyer et Alexis Jandard, terminent ce vendredi à la 5e place de l'épreuve olympique de plongeon synchronisé à 3 m. La paire tricolore n'a jamais été dans le peloton de tête de cette finale, avec près de 70 points de retard sur les Britanniques, qui terminent derrière les paires mexicaine et chinoise. C'est cette dernière qui a remporté l'or avec 446 points. La France n'a plus glané de médaille olympique dans cette discipline depuis la performance de Mady Moreau en 1952.

ML