JO : nouvelle médaille d’argent pour le camp tricolore

La France collectionne les médailles d’argent ce jeudi. Après l’Iséroise Laura Tarantola et la Lyonnaise Claire Bové en aviron en deux de couple poids légers, et Madeleine Malonga en judo dans la catégorie des moins de 78kg, c’est l’équipe de France féminine de fleuret féminin qui a pris la médaille d’argent.



Les escrimeuses françaises sont vice-championnes olympiques après avoir été sévèrement battue en finale à Chiba par la Russie 45 à 34. L’équipe de France était composée d’Ysaora Thibus, Anita Blaze et Pauline Ranvier.

C’est la première médaille aux Jeux Olympiques en fleuret féminin depuis 1984. Il s’agit du onzième podium pour le camp tricolore depuis le début des Jeux Olympiques de Tokyo.