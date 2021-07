JO : nouvelle médaille tricolore en judo

C’était un remake de Rio. En 2016, la judokate Clarisse Agbegnenou affrontait et perdait en finale des -63kg face à Tina Trstenjak. Un seul objectif depuis : l’or. Cinq ans plus tard, elle a pris sa revanche face la Slovène et l’a battu grâce à un wasa-ari lors du golden score. Elle, qui a failli tout arrêter après l’annonce du report des Jeux d’un an, décroche donc l’or.

Avant d’arriver une nouvelle fois face son bourreau de Rio, notre porte drapeau avait démarré sa compétition de manière expéditive en éliminant la malheureuse Sandrine Billiet par ippon en 20 secondes. En quarts, elle a dû attendre la fin du temps réglementaire pour se débarrasser de la Néerlandaise Juul Franssen. La Française s’est enfin hisser en finale, après sa victoire sur la canadienne Catherine Beauchemin-Picard.

La quintuple championne du monde s’est exprimé, après sa victoire, en pleurs : “J’ai cette médaille, enfin ! Je suis très contente, j’étais en mission, cela n’a pas été facile […] Je suis très contente de cette médaille d’or”

Un total de 6 médailles (2 en or) à présent pour la délégation française (la quatrième en judo), grâce à Clarisse Agbegnenou.