JO Paris 2024 : la flamme olympique ne viendra pas en Saône-et-Loire

Le conseil départemental de Saône-et-Loire a indiqué son intention de refuser de payer 180 000 euros pour voir la flamme olympique passer par le département dans le cadre du cérémonial des JO de Paris 2024.

Un coût estimé trop cher par le conseil départemental, qui préfère investir de grosses sommes dans les équipements sportifs des cinq villes saône-et-loiriennes retenues pour accueillir des athlètes et des délégations étrangères qui souhaitent disposer d’un lieu d’entraînement et de préparation en vue des épreuves : Autun, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Montceau-les-Mines et Mâcon.

Des investissements dont le coût est déjà estimé à environ 2 millions d’euros.