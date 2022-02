JO Pékin : le titre pour Justine Braisaz-Bouchet

C’est une nouvelle médaille pour l’équipe de France. Justine Braisaz-Bouchet s’est imposé lors de la mass-start de biathlon. La Française réalisée une fin de course exceptionnelle pour remporter le titre et devancer les Norvégiennes Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roeiseland.



La course avait pourtant mal commencé pour la jeune femme de 25 ans avec trois fautes sur les deux tirs couchés, elle a profité de conditions dantesques sur le premier tir debout pour refaire son retard et filer vers le titre olympique.



Les Bleus qui comptent désormais 14 médailles.