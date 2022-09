Journée européennes du patrimoine : la Demeure du Chaos proposera une exposition inédite ce 17 et 18 septembre

Ce 17 et 18 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Demeure du Chaos, créée en 1999 par Thierry Hermann à Saint-Romain-au-Mont-d’Or, sera accessible au public gratuitement avec une exposition inédite et un atelier participatif. L’objectif étant de découvrir en profondeur le lieux, qui est désormais recouvert d’œuvres chaotiques, de peintures, de tags et d’art numérique. Une historienne de l’art et un architecte seront sur place pour tout expliquer en détail.