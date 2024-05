Ce mardi, c'est la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle, qui met en lumière la précarité menstruelle qui touche près de 2 000 000 de femmes et une étudiante sur trois en France. Depuis quatre ans, une campagne nationale de collecte de protections hygiéniques se déroule, avec la dernière édition débutant le 8 mars et s'achevant ce mardi. Les dons seront redistribués aux femmes et filles les plus nécessiteuses. En 2023, elle a permis de récolter environ 40 000 dons qui ont été redistribués.

La Métropole de Lyon a pris l'initiative en novembre 2022 en installant des distributeurs de protections menstruelles gratuites dans 21 collèges métropolitains. La métropole de Lyon a annoncé ce mardi matin, la généralisation du dispositif à partir de la rentrée 2024, dans les 82 collèges publics de la Métropole.

Cette mesure vise à réduire l’absentéisme scolaire lié aux règles, qui peut atteindre jusqu'à cinq jours par mois pour certaines filles, à garantir une dignité menstruelle pour toutes, et à lutter contre le tabou autour des règles.

J.D