Journées européennes du patrimoine : près de 600 animations dans toute la métropole de Lyon

Les Journées européennes du patrimoine reviennent ce samedi 17 et dimanche 18 septembre. Près de 600 animations sont à découvrir pendant le week-end sur la métropole de Lyon.

C’est l’un des rendez-vous culturels de la rentrée. Les Journées européennes du patrimoine font leur retour ce week-end. Pour cette 39e édition, la Métropole de Lyon a choisi de décliner ces deux jours sur la thématique des migrations et immigrations. L’idée est de montrer que le territoire métropolitain a été, de tout temps, un lieu de carrefour et de passage. Il s’agit de “mettre en avant la contribution de chacune et chacun dans l’histoire de cette métropole, dans ce qu’il a pu amener, que cela soit un patrimoine culturel, immatériel“, affirme Cédric Van Styvendael, vice-président à la Culture pour la Métropole de Lyon. “Plus de 15 % des acteurs ont retenu cette thématique en plus d’adhérer à l’idée qu’il existe des cultures plurielles dans une Métropole singulière”, ajoute Laurent Chopard, chargé de mission Patrimoine au sein de l’exécutif métropolitain.

Cédric Van Styvendael, vice-président à la Culture pour la Métropole de Lyon, sur le thème de cette édition 2022.

590 animations, 369 sites ouverts, 52 communes participantes

Au programme, 590 animations à découvrir : visites guidées, expositions, ateliers, conférences, jeux, balades urbaines… La programmation a été pensée pour tous les goûts et types de publics. En voici quelques exemples.

À la Guillotière, ancienne commune indépendante portuaire, et terre d’accueil des migrants avant leur arrivée dans Lyon, un parcours exploratoire s’articule autour de plusieurs personnages ayant pris racine en France, et développé des entreprises d’envergure : Gabriel Bahadourian, Jean-Baptiste Vonao, Louise Lazzaro… A travers les conférences et ateliers au Nouvel Institut Franco-Chinois (Lyon 5e), vous découvrirez aussi les liens historiques entre la Chine et la Métropole.

Cédric Van Styvendael évoque le Nouvel Institut Franco-Chinois

Le réseau Traces et l’association Place du Pont ont organisé un concours de création de cartes postales à destination des habitants. “On a lancé un appel aux habitants de la Métropole afin de nous soumettre des photographies de lieux et de personnages qui représentent l’histoire de l’immigration. Elles seront ensuite mises sous forme de cartes postales et exposées à la Maison des projets de Gabriel Péri“, détaille Sophie Castagnet, chargée d’animation à la Ville de Lyon. À Dardilly, la médiathèque de l’Aqueduc prévoit un escape game géant (pour 50 personnes simultanément) sur le thème de l’histoire.

Ces 17 et 18 septembre sont aussi les Journées du matrimoine avec des animations autour des femmes qui ont marqué le domaine de la culture. A titre d’exemple, l’association “Si, si les femmes existent”, rend hommage à 15 femmes immigrées ou issues des anciennes colonnes, à travers une série de collages participatifs qui seront exposés sur la place Lazare Goujon à Villeurbanne.

Pour cette 39e édition, la proportion de communes participantes se trouve en hausse par rapport à l’année dernière : d’une quarantaine en 2021 à 52 cette année. “52 communes sur 59 ont adhéré et je tiens aussi à remercier les 450 acteurs mobilisés”, déclare Cédric Van Styvendael,

Les Journées du patrimoine et du matrimoine attirent en moyenne, chaque année, 200 000 visiteurs.