Juliette Méadel se déplace à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne

Ce jeudi 9 janvier, Juliette Méadel, ministre déléguée à la Ville vient à la rencontre des élus, des habitants ainsi que des acteurs locaux dans les quartiers prioritaires de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne. La matinée commencera avec la visite de Vaulx-en-Velin en compagnie de la maire de la commune, Hélène Geoffroy. La ministre déléguée rencontrera par la suite les habitants du quartier du Mas du Taureau. Cette après-midi, elle sera accompagnée, cette fois-ci, du maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael. Le but de ses visites est de renforcer le dialogue avec les habitants et de soutenir les initiatives locales.

EG