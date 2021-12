Justice : six mois de prison avec sursis pour le ministre Alain Griset

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Alain Griset, le ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises, à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’inéligibilité de trois mois avec sursis pour la « déclaration incomplète ou mensongère » de sa situation patrimoniale, ce mercredi.

Une sanction pour laquelle Alain Griset va faire appel, tandis que le parquet avait requis dix à douze mois d’emprisonnement avec sursis et une peine d’inéligibilité de trois ans sans sursis à l’encontre du ministre.