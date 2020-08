Juve-OL : l’avant-match

Vainqueur 1-0 à l’aller, l’OL va tâcher d’écrire l’un des plus belles pages européennes de son histoire en éliminant la Juventus Turin en 1/8ème de finale de la Ligue des Champions.

Le contexte :

Il est plus que particulier : les Lyonnais vont disputer l’un des matchs les plus importants de leur carrière à huis clos. Cinq mois après leur victoire 1-0 au match aller, l’OL retrouve enfin la Juve. Avec des données bien différentes : Lyon vient tout juste de reprendre la compétition par une défaite en finale de la coupe de la Ligue contre le PSG (0-0, 6 t.a.b à 5) après huit semaines de préparation alors que la Juventus vient d’enchaîner 14 matchs en un mois et demi.

Comme contre le PSG, Rudi Garcia devrait opter pour une organisation en 3-5-2 avec le même onze de départ : Lopes – Denayer Marcelo Marçal – Dubois Caqueret Guimaraes Aouar Cornet- Memphis Dembélé.

L’adversaire :

La Juventus a décroché son neuvième Scudetto d’affilée. Un titre remporté à trois journées de la fin ce qui a permis à l’équipe de Maurizio Sarri de terminer le championnat en roue libre. Ce qui n’empêche pas de constater un essoufflement de l’équipe ces dernières semaines : la Juve n’a gagné que deux de ses huit dernières rencontres de Série A, perdant même trois des quatre dernières. Mi-juin, la Juventus avait laissé échapper la coupe d’Italie en s’inclinant en finale aux tirs au but contre Naples (0-0, 4 t.a.b à 2).

Face à l’OL, l’équipe italienne pourrait être privée de l’un de ses meilleurs joueurs, Paulo Dybala, touché à la cuisse depuis le 26 juillet.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. de l’OL) : “Nous sommes ravis de disputer cette rencontre et très motivés par la perspective d’atteindre les quarts de finale. La Juventus possède de très grands joueurs. Nous arrivons ici avec beaucoup d’humilité, mais également avec beaucoup d’ambition. Nous avons rapidement digéré la défaite contre Paris [en finale de la Coupe de la Ligue] pour tourner la page et préparer cette rencontre. “

Le coach n’a pas aimé quand on lui demande si ce match devait permettre de ”sauver la saison” de son équipe

Rudi Garcia ne s’attend pas à une Juventus fatiguée





Maurizio Sarri (ent. Juventus : “Il faudra une grande performance, Lyon a beaucoup évolué et est solide défensivement. Ils défendent avec intensité et efficacité. Le résultat du match aller leur permet d’aborder ce match par cette caractéristique. Ce sera un match très difficile, mais pas impossible. ”



Le joueur à suivre :

Immense face au PSG jusqu’à la série de tirs au but, Anthony Lopes aura forcément un rôle prépondérant à jouer. Si l’OL se qualifie, on imagine mal que son gardien n’aura pas eu à se montrer décisif. Et pourquoi pas aux tirs au but ? Après tout, il avait été déterminant lors de la dernière séance de tirs au but du club en coupe d’Europe, à Istanbul contre le Besiktas en 2017.

Juventus Turin – Olympique Lyonnais, à vivre ce vendredi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !