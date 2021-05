Karim Benzema : un trophée UNFP et une place à l’Euro ?

C’est une nouvelle récompense pour Karim Benzema. Le joueur du Real a reçu le trophée UNFP du meilleur français évoluant à l’étranger.

L’avant-centre madrilène faisait figure de grand favori aux côtés des autres nommés : Hugo Lloris (Tottenham), N’Golo Kanté (Chelsea), Ferland Mendy (Real Madrid) et Ousmane Dembélé (Barça). Il faut dire qu’il réalise l’une des saisons les plus complètes de sa carrière avec 29 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Le natif de Lyon a choisi célébrer la nouvelle sur les réseaux sociaux.



A noter que Karim Benzema pourrait s’inviter à la dernière minute dans la liste de l’équipe de France pour l’Euro. Selon L’Equipe, l’hypothèse n’est plus totalement écartée. La présence de KB9 en équipe de France n’apparaît plus comme un sujet tabou pour Didier Deschamps. Le Brondillant n’a plus joué en sélection nationale depuis 2015.

Très honoré d’avoir reçu le trophée UNFP du Meilleur Joueur Français à l’Etranger. Merci à tous les joueurs qui ont voté ⚔️🔥🏆

Merci également à mes supporters pour votre soutien et confiance sans faille, cette récompense est la vôtre.

Let’s continue ⏳#alhamdulilah #anotherone pic.twitter.com/QqzY0O6787 — Karim Benzema (@Benzema) May 17, 2021

Toujours en course pour un nouveau titre de champion d’Espagne, le Real comptera encore sur Karim Benzema ce dimanche contre Villarreal mais tout dépendra du résultat de l’Atlético de Madrid contre Valladolid.