Les 14 et 15 juin prochains, la commune de Jarnioux dans le Beaujolais va accueillir la 16e édition de son festival Blues. Plus d’une dizaine d’artistes seront sur scène dont le groupe Ten Years After qui avait notamment joué au festival Woodstock en 1969. Le groupe lyonnais La Nekyia sera également sur scène. On retrouvera également Michel Jonasz, Jeanette Berger ou encore The White Rattlesnake.

E.R