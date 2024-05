La 7e édition du sommet « Choose France » à Paris

Ce lundi s'est tenu le rendez-vous annuel "Choose France" ou "Choisissez la France". À l'occasion de la 7e édition de ce sommet, 180 patrons des secteurs de l'industrie, de la santé, de l'agroalimentaire, de la transition énergétique, de l'intelligence artificielle et bien d'autres se sont donné rendez-vous dans le somptueux château de Versailles. Le but est de mettre en relation les géants mondiaux de l’entreprise qui souhaitent investir en France et la puissance publique.

Durant cette journée, 56 annonces de projets ont été faites, représentant plus de 15 milliards d'euros d'investissements. Le géant Amazon, ainsi que les laboratoires pharmaceutiques AstraZeneca et Pfizer, ont également investi.