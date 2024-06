La billetterie du festival des Belles Journées bat des records

Le festival des Belles Journées, qui se tiendra les 6 et 7 septembreà Bourgoin-Jallieu, connaît un succès inédit avec 6.265 billets vendus en moins de trois mois. La première soirée, mettant en vedette IAM, MC Solaar et MPL, est presque complète avec 5.000 places initialement disponibles. La seconde soirée, avec Pomme, Jain et Clara Ysé, se remplit également rapidement.

Marie-Laure Garnier, adjointe à la culture, prévoit une édition complète. L'objectif est de dépasser les 9.200 spectateurs de 2022 et d'atteindre les 10.000 festivaliers pour le 10e anniversaire du festival.