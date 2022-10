La campagne de vaccination contre la grippe débute ce mardi

Coup d’envoi aujourd’hui de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Jusqu’au 15 novembre les personnes à risque seront prioritaires, à savoir les plus de 65 ans et ceux souffrant de certaines maladies chroniques.

Le virus de la grippe sévit habituellement d’octobre à mars. Parce qu’il évolue chaque année, il est indispensable de s’en protéger et de se faire vacciner tous les ans. Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, la vaccination est recommandée pour protéger les personnes à risque de développer une forme grave de la grippe, qui sont également celles à risque d’infection grave au Covid-19. Pour être doublement protégées la Haute Autorité de santé (HAS) recommande qu’elles soient également vaccinées contre le Covid-19. Il est possible de se faire vacciner en même temps.

Chaque hiver, de 2 à 6 millions de personnes sont touchées par le virus de la grippe.