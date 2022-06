La canicule arrive en France cette semaine

Alors que de fortes chaleurs sont déjà observées dans le sud de la France et en Espagne, le thermomètre devrait s’emballer sur l’ensemble de l’Hexagone à partir de mercredi, avec des températures dépassant les 35°C sur une partie du pays.

La chaleur va s’intensifier à partir de mercredi. On atteindra plus facilement les 35°C, voire on les dépassera dans le Sud-Ouest et la vallée du Rhône jusqu’au Lyonnais, avec des pointes possibles à 38°C ou 39°C. Au nord, les 30°C devraient être atteints de la Bretagne à l’Alsace en passant par l’Ile-de-France, avec des températures pouvant être plus élevées localement.

🥵Une vague de chaleur se met en place à partir de mercredi jusqu'au week-end. Elle commencera par concerner le sud du pays. Son extension plus au nord est encore incertaine. Le pic d'intensité de cet épisode est attendu entre jeudi et samedi



🌡️ T°C maxi prévues mercredi⬇️ pic.twitter.com/kFaXxLEGDY — Météo-France (@meteofrance) June 12, 2022

L’épisode de chaleur sera particulièrement intense entre jeudi et samedi dans le sud du pays. Puis il gagnera la moitié nord à partir de vendredi et l’est du pays dans la journée de samedi.

Qualifié «d’exceptionnellement précoce», cet épisode de canicule dépasserait par sa précocité ceux de juin 2003, 2017 et 2019.