La “Caravane de l’emploi” débarque ce lundi à Bourgoin-Jallieu

La “Caravane de l’emploi” fera sa première halte ce lundi au Pôle Emploi de Bourgoin-Jallieu. Le programme développé par la Dirrecte et le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes propose des événements physiques ou digitaux à destination des 16-25 ans pour favoriser leur insertion professionnelle dans la région.



Les jeunes à la recherche d’emploi ont la possibilité de découvrir des secteurs d’activité et des métiers d’avenir et de les mettre en relation avec des experts de l’emploi. Ils ont aussi droit à des initiations aux savoir-faire et aux savoir-être lors d’entretiens d’embauche.



Au total, 12 événement physiques et digitaux sont programmés en 2021 dans la région. Parmi les activités, on retrouve des séances de coaching, de jobs dating, des ateliers sur l’alternance ou encore des conférences et des webconférences.