La chanteuse Angèle signe son grand retour

Deux ans après la réédition de son premier album Brol sorti en 2018, la chanteuse vient tout juste de dévoiler un titre inédit, Bruxelles je t’aime.



Ce single, accompagné d’un clip dansant et coloré, et vu plus de 400’000 fois en 15 heures, annonce un nouvel album pour le 10 décembre 2021. Depuis le début de la semaine, Angèle semait les indices sur les réseaux sociaux, annonçant son retour imminent. Sur son Instagram aux 3 millions d’abonnés, une tasse “I love Bruxelles” en main.



A découvrir sans modération