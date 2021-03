La Convention climat juge sévèrement le gouvernement

L’heure du bilan a sonné. Les 150 citoyens participant à la Convention citoyenne pour le climat ont rendu leur verdict, ce dimanche.



Et le constat est sans appel. Après des mois de concertation, les 150 citoyens, tirés au sort il y a plus de 17 mois, ont sévèrement jugé la prise en compte de leurs 149 propositions par le gouvernement. Ils lui ont attribué une note de 2,5/10. Un bilan qui témoigne de la déception des citoyens. Ils mettent en avant un manque d’efficacité et d’ambition du gouvernement en matière d’écologie.

Cette note est une moyenne des six thématiques regroupant les différentes mesures. Par exemple, la thématique “se loger” a obtenu la note de 3,4/10, “se nourrir” et “se déplacer”, la note commune de 3,7/10 et “consommer”, la note de 4/10. La meilleure note, qui ne dépasse pas 6,1/10, concerne la réforme de l’article premier de la Constitution qui vise à introduire la lutte contre le changement climatique.

Sur les 149 propositions des participants à la Convention citoyenne pour le climat, 3 ont été refusées. Sur les 146 restantes, 75 mesures ont été mises en oeuvre et 71 sont en voie de l’être.