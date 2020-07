La date de versement de l’allocation de rentrée scolaire est fixée

Ce mercredi, le ministère de la Santé a annoncé via un communiqué que l’allocation de rentrée scolaire sera versée le 18 août prochain.

Pour aider les familles, l’allocation de rentrée scolaire est exceptionnellement majorée de 100€ cette année. Elle sera versée le 18 août en métropole, en Guyane et en Guadeloupe, et le 4 août à Mayotte et à la Réunion.

À qui est-elle destinée ?

Cette aide financière est attribuée sous conditions de ressources pour chaque enfant scolarisé, “âgé d’au moins six ans et au plus de dix-huit ans avant le 31 janvier qui suit la rentrée scolaire”. Voici le plafond de ressources des familles en fonction du nombre d’enfants à charge :

Famille avec 1 enfant à charge : 25 093 €/an

Famille avec 2 enfants à charge : 30 884 €/an

Famille avec 3 enfants à charge : 36 675 €/an

Enfant à charge supplémentaire : + 5 791 €

Quel montant ?

L’allocation varie selon l’âge de l’enfant en question. Elle peut en effet s’élever de 469€ à 503€.

469,97 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans

490,39 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans

503,91 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans

