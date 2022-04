La députée LREM Coralie Dubost mise en cause pour des notes de frais astronomiques

Députée LREM de l’Hérault, Coralie Dubost (39 ans) a été épinglée pour “la gestion de ses collaborateurs et de ses frais de mandat”. Selon les informations révélées ce vendredi par Mediapart, elle aurait notamment dépensé jusqu’à 3 300 euros en habillement et accessoires au mois d’octobre 2018 avec de l’argent public. De son côté, la députée assure avoir remboursé cette somme.



L’article de Mediapart s’appuie notamment sur le rapport d’un cabinet de ressources humaines transmis au printemps 2021 au déontologue de l’Assemblée nationale. D’anciens collaborateurs reprocheraient également à la femme politique de leur avoir imposé “des tâches relevant de la sphère personnelle” (achats personnels, tâches domestiques, surveiller du personnel de maison).



Ils dénoncent également des propos et comportements “dévalorisants”. La parlementaire a depuis démenti ces accusations. Affaire à suivre.