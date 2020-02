La FDJ à la recherche d’une personne qui a remporté 13 millions d’euros

Un joueur de Saône-et-Loire, qui ne s’est pas encore manifesté, a remporté vendredi dernier 13 millions d’euros au Loto de la Saint-Valentin !

Il s’agit du plus gros gain de 2020 en France. La combinaison gagnante de ce tirage est le 5-10-23-27-28 et le numéro chance 10. Le gagnant a 60 jours pour se faire connaître et empocher son gain.

Le gain record du Loto a été remporté en juin 2011 à Sarcelles (Val-d’Oise) avec 24 millions d’euros.