La finale du Bocuse d’Or se déroule ce lundi

Le SIRHA, le salon Internationale de la restauration et de l’alimentation se poursuit à Eurexpo avec ce lundi, le Bocuse d’Or.



C’est la Lyonnaise Nais Pirollet qui représentera la France. Elle sera la seule femme à représenter l’une des 24 équipes en course pour décrocher le précieux trophée. Au programme : un plateau à réaliser mettant à l’honneur la lotte mais également un menu entier autour de la courge ayant pour objectif de sensibiliser et éduquer les enfants au “bien manger”.



Les résultats sont attendus en fin de journée. Pour rappel, lors de la dernière édition du Sirha Lyon, en 2021, le chef Davy Tissot, sacré Bocuse d’Or