Judo : la France première championne olympique en titre par équipe mixte de l’histoire

La France compte désormais 18 médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après la médaille de bronze en triathlon, les médailles d’argent Charline Picon, Thomas Goyard et du rugby à VII, l’équipe de France judo a remporté le premier titre olympique par équipe mixte de l’histoire (4-1)



Le Japon n’avait jamais été battu et reste sur 4 titres de champion du monde.



Clarisse Agbegnenou avait apporté le premier point à l’équipe de France en battant Chizuru Arai, la championne olympique des -70kg (-63 kg pour la Française). Axel Clerget permet à la France de mener 2-0 avec un ippon dans le golden score. Pour le troisième match, Romane Dicko, médaillée d’argent vendredi en +78 kg s’est incliné face à Akira Sone. La France menait 2-1 avant de Teddy Riner ne prenne le relai et n’offre le 3e point de l’équipe de France au golden score contre Aaron Wolf.

Sarah-Léonie Cysique a ensuite apporté le point décisif face à Tsukasa Yoshida en -57 kg.