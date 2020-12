La Haute Autorité de Santé va rendre son verdict sur le vaccin du laboratoire Pfizer ce jeudi

La Haute Autorité de Santé (HAS) rendra son avis sur le vaccin contre le coronavirus du laboratoire Pfizer ce jeudi 24 décembre.



Après la validation de celui-ci par l’Agence Européenne du Médicaments lundi après-midi, l’avis de l’HAS devrait être l’étape finale avant la commercialisation du vaccin en France.



Des camions ont d’ailleurs déjà commencé à faire des va-et-vient entre l’usine Pfizer et les différents pays de l’Union européenne. En France, l’exécutif avait annoncé vouloir commencer la campagne vaccinale pour les plus vulnérables dès ce week-end.



Autre information, l’HAS a jugé d’ores et déjà que pour les personnes qui ont déjà contracté la Covid-19, le vaccin était “facultatif”, le nombre de cas de “réinfection” restant faible et le délai de l’immunité à long terme après une première contamination demeurant inconnu à ce stade.