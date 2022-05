Lyon : la jeunesse à l’honneur lors du Red Bull BC One France

La Red Bull BC One, considérée comme la plus prestigieuse des compétitions de breaking en one-on-one de la planète, fait son retour à Lyon. À travers cette compétition se déroulant du 20 au 22 mai, les jurys ont désigné le roi et la reine du breaking hexagonal avec leur expertise. Une victoire sur cette compétition permet à deux danseurs d’accéder à la finale mondiale. Cette année, ce sont le B-Boy Mathis et la B-Girl Carlota qui iront représenter la France lors de la finale mondiale à New York, le 12 novembre prochain.

Après deux ans de pandémie, la compétition fait son retour devant le public. Élément important comme le souligne Shaymin, danseur et participant à la compétition Red Bull : « J’ai fait des battles ou il n’y avait pas de public. C’est bien mais, lorsqu’il est présent, c’est galvanisant. On le sait, le plus important ce sont les juges. Mais lorsque le public est avec toi, il n’y a plus aucune limite ».

Parmi les 130 b-boys et b-girls qui seront présents, tous devront passer par des tours de qualifications avant d’obtenir le Saint Graal. « Au début, il y aura des vagues de 10 autour d’un cercle et le jury va mettre une note. Ensuite, les 16 meilleurs et les 8 meilleures se départageront le dimanche pour le titre », poursuit Shaymin.

Au cours de la première journée du samedi, certains ont vu leur chance de victoire s’arrêter brutalement. De son côté, Shaymin, accompagné de 15 autres B-Boy, a obtenu son billet pour la phase du dimanche en 1vs1, sous forme de battles avec deux passages chacun. Pour les B-Girls, seulement huit danseuses étaient sélectionnées pour poursuivre l’aventure.

Dans un H7 lyonnais bouillonnant, les athlètes, grinçants leurs chaussures sur la scène, enchaînent les figures virevoltantes pour convaincre les trois jurys de les faire accéder à l’échéance suivante. Jeux de regard et intimidations sont de la partie, tout est bon pour déstabiliser son rival.

Shaymin, qui avait pour ambition de partir de l’autre côté de l’atlantique, va devoir stopper son chemin aux portes des quarts de finale. Déçu de sa prestation, il restera tout de même jusqu’à la fin pour observer les deux futurs champions.

À la manière d’un match de boxe, s’observant du fond du ring, Mathis et Kae, les deux finalistes hommes, se toisent et se tournent autour. Aucun des deux ne veut passer en premier pour lancer les hostilités. Kae se lance puis “L’homme de l’ouest” lui répond en enchaînant les figures acrobatiques, pour impressionner les examinateurs. À la fin du combat, tous trois brandissent une pancarte avec le nom du grand gagnant. La victoire est unanime : Mathis est le grand champion de cette année.

Pour les B-Girls, la finale est toute aussi alléchante. Tournant comme un lion dans sa cage, Campanita, finaliste observe son ennemi avant de sortir les crocs. De son côté, la jeune Carlota, vêtue de sa tenue zébrée, ne veut pas devenir la proie de son adversaire. Elle veut prouver aux 800 spectateurs présents qu’elle est bien la nouvelle star du breaking français. Déchaînant le public et habitée par cette fougue de la jeunesse qui l’anime, elle remporte haut la main cette finale, en obtenant les trois votes du jury.

Avec cette compétition BC one, la France sera ainsi représentée par la jeune génération à New York, Mathis 20 ans et Carlota 18 ans. Tous deux ont envie d’en découdre avec cette compétition de renom. Une pression importante puisque le clan tricolore n’est pas monté sur la plus haute marche du podium depuis 2012, avec Mounir, dernier champion du monde français.