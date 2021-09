La LFP inflige 30 000 euros d’amende à l’OM pour des fumigènes

Dans une décision rendue ce mercredi 15 septembre, la Ligue de football professionnel a infligé une sanction économique s’élevant à 30 000 euros à l’encontre de l’Olympique de Marseille suite à des fumigènes allumés en tribunes le 28 août dernier dans l’Orange Vélodrome face à l’AS Saint-Etienne.

“Olympique de Marseille – AS Saint-Étienne du 28 août 2021. Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques. 30.000€ d’amende dont 16.000€ par révocation du sursis et fermeture pour deux matchs avec sursis des secteurs Commando Ultra 84 et Fanatics de l’Orange Vélodrome”, a dévoilé la LFP. Pour rappel, les Marseillais s’étaient imposés trois buts à un.