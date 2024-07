La liste des invités du Dîner des Sommets de Laurent Wauquiez

D'après nos confrères de LyonMag, de nombreuses personnalités étaient invitées au Dîner des Sommets, organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 23 juin 2022 au château de la Chaize, dans le Beaujolais. On y retrouverait notamment Philippe Brocard, président de Lyon BD, l'artiste Franck Chalendard, Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière, et Xavier Omerin, président de l'Orchestre national d'Auvergne. Des invités du monde sportif étaient également présents, tels que Sébastien Chabal, Jo-Wilfried Tsonga et Alexis Pinturault, ainsi que des représentants du monde associatif, comme Pierre Burello, directeur régional des Apprentis d'Auteuil, et Guillaume Poignon, fondateur de l'Atelier Emmaüs.

ML