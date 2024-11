La maire de Manchester, Bev Craig en déplacement à Lyon ce mardi pour les Journées de l’Économie 2024

Bev Craig, la maire de Manchester attendue demain à Lyon pour les Journées de l’Économie 2024.

La Métropole de Lyon l’a annoncé aujourd’hui. Cet événement, porté par Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon et Émeline Baume, Vice-Présidente en charge de l’économie, a pour but de « renforcer les échanges internationaux autour des enjeux économiques, sociaux et environnementaux ».

De son côté, Bev Craig exposera notamment les initiatives de Manchester dans les secteurs de la fintech, des sciences de la vie et des industries créatives.

R.H