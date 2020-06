La maison des Canuts rouvre ses portes cette semaine

C’est une idée à retenir pour la fin de semaine. La Maison des Canuts rouvre ses portes avec des visites commentées dès ce vendredi.



Au programme, des visites commentées de l’atelier avec démonstration de tissage sur un authentique métier à bras Jacquard et des visites des traboules de la Croix-Rousse.

Pour l’atelier, les visites se font du mardi au samedi à 11h et à 15h30. Visite tout public, conseillée pour les enfants à partir de 8 ans. Durée 50min. Tarifs : adulte 8 € – étudiant 5€ – gratuit jusqu’à 11 ans.

Pour la visite des traboules, les rendez-vous sont fixés les mercredis et samedis à 15h30 Durée : 2h30. Visite tout public, conseillée pour les enfants à partir de 8 ans. Tarifs : adulte 14€ – étudiant 9€ – gratuit jusqu’à 11 ans.

Attention dans les deux cas, les réservations se font uniquement en ligne. Plus d’infos ici



A noter que dans le contexte actuel, les groupes sont limités à 10 personnes, les réservations se font sur internet, le port du masque est obligatoire et le s espaces partagés sont désinfectés. De nouveaux horaires d’ouverture ont été mis en place pour la boutique et les salles d’exposition :

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30