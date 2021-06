Selon la préfecture du Rhône, 15 000 personnes ont défilé ce samedi après-midi dans les rues de Lyon à l’occasion de la 25e Marche des Fiertés.



Les manifestants étaient notamment mobilisés pour dénoncer les violences et les discriminations homophobes et transphobes, mais aussi contre l’extrême-droite et le fascisme.

🌈 Je souhaite une superbe #Pride aux Lyonnais·es aujourd'hui. Je déteste cette idée de non-mixité 🚷 mais comprenons chaque point de vue. C'est surtout une histoire de (mauvaise) communication. Restez uni·es et fier·es ✌🏽💪🏽♥️ #Pride2021 #MarcheDesFiertes #lyon 👊🏽 Pride de Lyon pic.twitter.com/YDrslZan3Z — Mǝlinǝe (@mLinee_) June 12, 2021