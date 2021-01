En raison des chutes de neige annoncées, la Métropole de Lyon déclenche son dispositif de viabilité hivernale dès ce vendredi 15 heures. Les opérations de salage vont avoir lieu.

Les chutes de neige sont prévues dès la fin de matinée sur les hauteurs et l’ouest Lyonnais dont la tenue au sol sera probable en début d’après-midi.



Dans la nuit, risque de regel des précipitations de la journée du fait des températures de chaussée négatives

Pour faciliter le travail des équipes de déneigement, les usagers sont invités à leur laisser la priorité mais aussi à reporter les déplacements en voiture vers les transports en commun, et bien sûr, à se pourvoir d’équipements adéquats (pneus neige, chaînes).

Le télétravail, lorsqu’il est possible, est toujours à privilégier et les déplacements n’étant pas indispensables doivent être reportés.