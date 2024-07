La métropole de Saint-Étienne louera Geoffroy-Guichard plus cher que prévu à l’ASSE

Après la descente des Verts dans l’antichambre du football français, Saint-Étienne Métropole (SEM) avait opéré une ristourne sur le contrat de location du Chaudron auprès du club stéphanois. Désormais remonté en Ligue 1, l'ASSE va devoir payer plus cher que prévu pour jouer à Geoffroy-Guichard. En effet, cette ristourne était effective sur 10 ans et le prix de la location dépendait du chiffre d'affaires (CA) du club à l'année. De retour dans l'élite, le chiffre d'affaires (CA) du club va sûrement évoluer et le prix de la location suivra cette augmentation.

K.M