La Métropole lance la plateforme “Entraide Confinement”

La Métropole de Lyon a lancé sa plateforme Entraide Confinement. Son but est de « permettre aux habitants de s’approvisionner en produits alimentaires, d’assurer des débouchés aux producteurs locaux et de garantir un approvisionnement régulier et facile en produits frais aux habitants des 59 communes du territoire ». Mais il est également possible de « s’informer sur les services proposés aux citoyens en matière d’aide aux devoirs, de solidarité, de culture et d’activités sportives en période de confinement ».

La plateforme est divisée en six onglets : « Courses, manger local », « Aides aux producteurs alimentaires », « Avec des enfants à la maison », « Solidarités, lien social et professionnel », « Savoirs, culture et activité physique » et « Se porter volontaire pour participer à la fabrication de 2 millions de masques, aux côtés des producteurs ».

Entraide Confinement propose également de l’aide aux devoirs à la maison avec des conseils, un site audio d’histoires du soir ou encore un site de révisions.

Pour ce qui est des actions solidaires, la plateforme met à disposition un kit solidarité entre voisins mais elle permet également de venir en aide à toutes les personnes coupées du numérique. Des livres, des jeux et des vidéos scientifiques sont également disponibles sur le site.