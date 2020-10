La ministre des armées en visite à Bron ce samedi soir !

Florence Parly se rend ce samedi à 20h dans les écoles militaires de santé Lyon-Bron (EMSLB). La ministre des armées participe au baptême de promotion des élèves médecins, pharmaciens et infirmiers de 2e année.



Plus de 200 élèves s’étaient notamment portés volontaires pour aider les hôpitaux au plus fort de la crise sanitaire au printemps dernier. Selon un communiqué des services de l’Etat, la ministre en profitera pour redéfinir “l’ambition qu’elle porte pour le service de santé des armées à l’horizon 2030.”