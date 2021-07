La montée de Choulans bientôt limitée à 30km/h

Il va falloir lever le pied dans la montée de Choulans. Après plusieurs accidents ces dernières semaines, plusieurs aménagements sont prévus.



Lors d’une réunion publique ce mardi, la Métropole de Lyon a décidé d’agir en instaurant des radars pédagogiques et en renforçant des contrôles de police.



Autre modification, la montée de Choulans devrait être limitée à 30 km/h à partir de la rentrée. Un réaménagement de voirie est également à l’étude tout comme l’idée d’interdire cette portion de voie aux poids-lourds de plus de 19 tonnes. Des couloirs réservés aux bus et aux vélos pourraient aussi être mis en place.