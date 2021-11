La Mulatière et Sainte-Foy-lès-Lyon s’expriment contre le projet de téléphérique

Ce dimanche, les deux communes de l’ouest lyonnais organisaient un référendum consultatif sur le projet de téléphérique souhaité par le Sytral. Le score est sans appel : plus de 95% des votants sont contre la construction du transport par câbles.

Ils n’en veulent définitivement pas. Ce dimanche, des consultations locales étaient organisées dans les communes de La Mulatière et de Sainte-Foy-lès-Lyon. Ce vote a mobilisé une forte partie de l’électorat des deux villes : 30% de participation à La Mulatière et 42,9% à Sainte-Foy, soit une mobilisation plus forte que pour les dernières élections régionales de juin 2021 (41,8% de participation).

Les habitants se sont massivement déplacés pour faire entendre leurs voix, à Sainte-Foy-lès-Lyon

96,2% contre à Sainte-Foy, 94,2 à La Mulatière

A Sainte-Foy-les-Lyon, le score est sans appel et unanime : 96,2% des votants se prononce défavorablement au projet de téléphérique urbain. 6 624 votants se sont déplacés dans les urnes de la commune. La maire de la commune, Véronique Sarselli, se félicite de cette mobilisation : “c’est un succès pour un référendum purement consultatif ! Cette réussite est l’expression des attentes des fidésiens et de leur légitime insatisfaction tant sur le format de la concertation SYTRAL que sur le fond de ce projet.

Pour La Mulatière, le score est tout aussi impressionnant, avec 94,2% de bulletins contre le projet du Sytral. Véronique Déchamps, la maire de la commune, “demande solennellement à tous les Mulatins de faire preuve du même investissement pour participer à la concertation officielle du SYTRAL qui court jusqu’au 15 février 2022.”



Toutefois, les résultats sont à nuancer : les écologistes avaient appelé à ne pas participer à ce scrutin qu’ils jugeaient “illégal”