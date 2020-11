La nouvelle gourmandise Bocuse à laquelle on est pas sûr de résister

Le restaurant Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d’Or réitère ce mois-ci sa collection “Les Ephémères”, des créations signature du restaurant disponibles à emporter uniquement.

Les 21 et 22 novembre, c’est le Saint-Honoré concocté par Benoît Charvet (Champion du monde des desserts glacés en 2018) qui est proposé par le célèbre maison.

La pâtisserie, qu’on ne présente plus, a été revue et corrigée par le chef. Le chou est restructuré, feuilleté juste comme il faut, fourré par une crème légère et surmonté d’un confit de vanille. De quoi tenir jusqu’à l’annonce du déconfinement.

Disponible en édition très limitée (500 pièces) au prix de 12 euros la pièce.

Le retrait se fait uniquement au drive à l’abbaye de Collonges, 8 Quai de la Jonchère, 69660 Collonges-au-Mont-d’Or.

Plusieurs pâtisseries possible pour une même commande, l’heure de retrait est à préciser lors de votre commande en ligne soit le samedi 21 Novembre 2020 de 14h à 18 h ou le dimanche 22 Novembre de 09h à 12 h

Rendez-vous à cette adresse pour commander : www.les-ephemeres.fr