La Part-Dieu inaugure son “rooftop” regroupant 25 restaurants et un pôle de loisirs

C’est un projet assez fou qui vient de voir le jour ce mercredi à la Part-Dieu. Dans l’extension du centre commercial, de nouvelles boutiques ont d’ores et déjà ouvert le 19 mai dernier, date de la réouverture de nombreux commerces dans l’Hexagone.



Ce mercredi 9 juin signe une date importante dans le calendrier de déconfinement. A cette occasion, le directeur du centre commercial la Part-Dieu Jean-Philippe Pelou-Daniel était présent aux côtés d’Anne-Sophie Sancerre et Alexis Dubois, travaillant tous les deux pour l’entreprise Unibail-Rodamco-Westfield à l’origine de ce projet, afin d’inaugurer ce qui est présenté comme “un nouveau lieu de vie dédié aux plaisirs de la table, aux loisirs et à la flânerie.”



Le Rooftop



Après quatre années de travaux et près de dix ans de réflexion autour de sa construction, le Rooftop existe enfin et remplace un ancien parking très peu utilisé (environ 1 000 places ont été supprimées). En plein cœur du quartier de la Part-Dieu sous une verrière de 4 000 m², “Les Tables” rassemblent 25 concepts de restaurants différents importés jusqu’au dernier étage du mythique centre commercial rhodanien. Parmi ces établissements, on retrouve des saveurs d’ailleurs mélangées à de la pure cuisine locale, et notamment le restaurant éphémère Athera lancée par l’équipe d’Ephemara regroupant des diplômés de l’Institut Paul Bocuse aux concepts novateurs. On vous laisse découvrir en image ce décor inspiré du film Avatar.

Le restaurant “Athera” tout droit inspiré du célèbre film Avatar et perché sur le toit de la Part-Dieu

En plus de ces expériences culinaires souhaitant promouvoir une alimentation responsable, un pôle de loisirs a été conçu. L’objectif étant “d’imaginer les nouveaux lieux du vivre-ensemble et anticiper les besoins des visiteurs et les défis environnementaux de la ville”, explique Anne-Sophie Sancerre, la directrice générale des opérations Europe-Sud chez Unibail-Rodamco-Westfield.



Dans celui-ci, on retrouve un cinéma UGC devant ouvrir cet été, des murs d’escalades pour les plus petits et même une aire d’accrobranche. Le tout entouré par une “promenade paysagère” où les visiteurs sont invités à se mettre au vert en découvrant des jardins suspendus et divers espaces de végétalisation.



Voici donc les contours du Rooftop ayant pour objectif de rassembler les Lyonnais, et pas que, à l’approche des beaux jours. Sans oublier toute une partie en extérieure, où il est possible de manger et boire un verre sur un toit terrasse donnant une vue à 360 degrés sur toute la Ville de Lyon. Le Roofpop, un concept de restauration éphémère, en a d’ailleurs profité pour s’y installer, et ce, jusqu’à fin septembre (et peut-être plus en cas de succès).



Le Rooftop a forcément un prix. Dans ce projet, ce sont près de 400 millions d’euros qui ont été investis. A noter que 350 emplois ont également été crées.