La pratique de la pétanque “loisir” désormais autorisée

La pratique de la pétanque jusque-là interdite, en raison des mesures de restrictions liées à l’épidémie de Covid-19, est désormais autorisée sans dépasser toutefois les six participants.



Le ministère des Sports relayé par la Fédération française de pétanque et de jeu provençal a publié en date du 2 avril 2021 un nouveau décret visant à ce que la pétanque devienne “une pratique individuelle par équipe”, plutôt qu’un “sport collectif”.



Un décret qui change les choses



Grâce à ce décret, la pratique de la pétanque vient d’être autorisée en extérieur à condition de respecter les gestes barrières, les six joueurs par terrain ainsi que les deux mètres de distanciation. De plus, cette pratique doit rester dans le cadre du loisir, aucune compétition ne peut être organisée.