La préfecture de la Loire incite les bars à offrir une boisson gratuite aux conducteurs « Sam »

La préfecture de la Loire lance une nouvelle action de prévention visant à encourager les lieux publics à offrir un verre sans alcool aux conducteurs portant un bracelet « Je suis Sam ». Les personnes munies de ce bracelet pourront obtenir une boisson gratuite dans les bars, restaurants ou discothèques participants. À ce jour, quatre établissements ont accepté de soutenir cette initiative : le bar Six Nations, la brasserie Méliès, le complexe Le Nautilus à Saint-Étienne et le restaurant de plage Chez les Dech' à Saint-Victor-sur-Loire. Les bracelets, actuellement en cours de fabrication, seront disponibles à partir de mi-août en préfecture et dans les sous-préfectures.

Cette année, 23 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. La conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants demeure la deuxième cause des accidents mortels. L'opération se déroulera jusqu'au 20 septembre.

ML

ML