La qualif, le doublé de Slimani, Toko monsieur Ligue Europa…Ce qu’il faut retenir de la victoire de l’OL devant le Sparta Prague (3-0)

L’OL a dominé le Sparta Prague (3-0) à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Ce qu’il faut retenir de ce match.

L’OL en huitième

Associé au nul des Rangers à Bröndby (1-1), cette quatrième victoire en quatre journées assure d’ores et déjà l’OL de terminer premier de ce groupe A. L’équipe de Peter Bosz est ainsi qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa (10 et 17 mars). En février, l’OL n’aura donc que le championnat et la coupe de France à gérer. Peter Bosz pourra également gérer son effectif lors des deux derniers matchs de poule, à Bröndy (25 novembre) et devant les Rangers (9 décembre). “Mais on voudra quand même gagner ces deux derniers matchs pour la dynamique”, prévient déjà Peter Bosz.

4 matches ⚽️ 4 victoires ✅

Bonne soirée les amis allez l’OL ❤️💙 #OLSPA #EuropaLeague pic.twitter.com/yXwrAVZbWZ — Sinaly Diomande (@Sinaly_2) November 4, 2021

Le doublé de Slimani

Après avoir vendangé une énorme occasion en première période, l’Algérien s’est ressaisi en signant un joli doublé sur des passes décisives de Cherki et Caqueret. “Il manquait de rythme en première période mais il était important dans ses remises, c’est super qu’il ait marqué deux buts”, a réagi Peter Bosz. Slimani a sans doute marqué des points dans la perspective d’une titularisation dimanche à Rennes. Une nouvelle fois décevant, Shaqiri ne peut pas en dire autant. Le Suisse aurait toutefois pu être passeur décisif à deux reprises si Slimani et Guimaraes avait concrétisé ses offrandes, et cela aurait sans doute changé un peu la lecture de son match.

ISLAM SLIMANI FERME DES BOUCHES EN 3 MINUTES I DOUBLÉ EN EUROPA LEAGUE I OL vs SPARTA PRAGUE 3 – 0🔥🇩🇿🔥🇩🇿🔥🇩🇿 #Algerie #Slimani #OL #EuropaLeague https://t.co/d88nfnoXjH pic.twitter.com/WNstmTykX5 — 𝕋𝔸ℂ𝕋𝕀ℚ𝕌𝔼 𝔻ℤ 🦊 (@TactiqueDz) November 4, 2021

Toko Ekambi, monsieur Ligue Europa

Entré en jeu, le Camerounais a clôturé le score en étant à la réception d’un très bon mouvement initié par le jeune Bradley Barcola (19 ans), passeur décisif pour sa première apparition chez les professionnels. Avec six buts en quatre journées de C3, Toko-Ekambi affole les compteurs.