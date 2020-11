La qualité de l’air se dégrade ce dimanche à Lyon

La qualité de l’air se dégrade brutalement à partir de ce dimanche en Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement dans l’agglomération lyonnaise. Elle pourrait passer de moyenne à médiocre localement.



“Dimanche 22 et lundi 23, un temps largement ensoleillé et plus stable se maintient. Les conditions seront plus propices à l’accumulation des polluants. La qualité de l’air pourrait devenir moyenne à médiocre en particulier sur le centre de la région”, indique l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.



Au vu de la météo, la situation ne devrait pas s’améliorer en début de semaine prochaine. Les conditions météorologiques seront toujours favorables à la concentration des polluants.