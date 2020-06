La Région lance un plan de 50 millions d’euros pour le tourisme

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauqiez a présenté un plan de relance du tourisme dans la région. 50 millions d’euros vont être investis.

Le but est de relancer la consommation touristique et le soutien à l’investissement des professionnels.

10 à 12 millions d’euros injectés sur la période 2020-2021

La Région lance “une campagne de communication régionale et nationale”. L’objectif: faire découvrir le territoire et ses destinations à un public large. Pour cela, 10 à 12 millions d’euros vont être octroyés sur l’année 2020-2021.

Cet investissement vise différents publics : la nature et la montagne en été pour les locaux et pour les touristes français ; les balades urbaines, l’oenotourisme et la gastronomie visent à attirer les touristes européens. Enfin, plus largement, la Région souhaite attirer les touristes du monde entier pour les fêtes de Noël (notamment la Fête des Lumières à Lyon).

Aides financières pour les acteurs du tourisme

Toutes les entreprises du tourisme toucheront une prime de 1 500€ puis une autre allant de 2 000 à 5 000€ en fonction du chiffre d’affaires perdus sur un an. La Région va, également, délivrer des prêts à taux zéro aux petites structures.

La Région, qui souhaite revoir des touristes sur son territoire dès cet été. Pas étonnant, quand on sait que le tourisme représente 8% du PIB régional soit 21,4 milliards d’euros.