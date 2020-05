La Région s’apprête à commencer la distribution des masques

9 millions de masques commandés par la Région vont être distribués dans les prochains jours à tous les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes.



Elle s’effectue dès ce samedi dans les communes de moins de 2 000 habitants. Celles-ci représentent plus de 80% des communes du territoire. Environ 3 000 communes seront ainsi couvertes et 2 millions de masques seront distribués.

A partir de mercredi prochain, la distribution concernera les communes de moins de 5 000 habitants. A partir du samedi 16 mai, la distribution concernera cette fois les communes de moins de 10 000 habitants. Enfin, à partir du lundi 18 mai, toutes les autres communes y compris les plus grandes villes recevront les masques de la Région.



Les masques sont en tissus. Ils sont réutilisables et répondent aux normes AFNOR. Des tests sont encore en cours pour vérifier s’ils peuvent résister à 50 voire 100 lavages. Le budget de cette opération pour la Région est de près de 35 millions d’euros.