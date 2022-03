La Semaine de la Presse lance sa 33e édition ce lundi

La semaine de la presse, dont c’est la 33e édition, débute ce lundi dans les écoles afin de forger un regard critique chez les élèves, qui seront les citoyens de demain. Il s’agit avant tout de proposer des outils aux enfants pour que chacun puisse plus facilement distinguer le vrai du faux, comment diversifier et vérifier ses sources d’informations.

Une volonté de la part de la semaine de la presse, qui souhaite apporter un véritable apprentissage autour des médias et du métier de journaliste essentiel pour la compréhension de tous du monde qui les entoure.

À noter que 3 axes seront particulièrement développés et valorisés en articulation avec le thème “s’informer pour comprendre le monde” :

L’éducation aux médias et à l’information à l’école primaire

Les médias scolaires et notamment la webradio

La semaine de la presse et des médias dans l’École en famille