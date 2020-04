La SPA de Brignais propose de garder gratuitement les animaux des soignants

De nombreuses personnes se mobilisent pour venir en aide aux soignants, débordés par le travail à cause du Covid-19 et souvent en manque de temps pour s’occuper de leurs animaux.



Le directeur de la SPA de Brignais propose de garder leurs animaux gratuitement pour les soulager d’une tâche supplémentaire. Il précise que le contact ne sera pas rompu car la SPA leur donnera des nouvelles et leur enverra des photos.



Bienveillant, il assure que les animaux « seront pris en charge par des professionnels le temps qu’il faudra. »



La SPA de Lyon s’engage également depuis le début de la semaine dans une opération de garde solidaire « SOS soignants ».