La SPA de Lyon ouvre une enquête après la diffusion d’une vidéo de maltraitance d’un chiot

Jeudi soir, un internaute a posté une vidéo très choquante sur le réseau social Twitter où on voit une jeune fille maltraiter un chiot pendant 20 longues secondes.



Le chiot pousse des cris de douleurs qu’on peut entendre distinctement alors que la jeune fille le secoue puis le frappe. À l’origine publiée sur Snapchat, la vidéo a permis de localiser l’utilisateur aux alentours de Caluire-et-Cuire, grâce aux paramètres du réseau social.



La vidéo a depuis été censurée par Twitter. La SPA a confié le dossier à son service qui gère les cas de maltraitance. L’affaire pourrait être reprise par la justice.



Pour rappel, les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité sont punis dans le code pénal par 2 ans de prison et 30 000 € d’amende. Ces mesures peuvent être complétées par l’interdiction à vie de posséder un animal.